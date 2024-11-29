13 terörist etkisiz hale getirildi

Zap bölgesinde kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetleri, terörü kaynağında yok etmek için Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, Hakurk ve Gara bölgelerinde 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Zap bölgesinde kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için Irak kuzeyindeki öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyor. Son olarak Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"