İletişim Başkanı Altun: Bu soykırımı ancak 'insanlık ittifakı' durdurabilir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1947'den beri işgal altındaki Filistin topraklarına yerleşimci istilasıyla başlayan sürecin, acı katliamlar ve 420 gündür girişilen soykırımla devam ettiğine dikkati çekti.

1947'den beri işgal altındaki Filistin topraklarına yerleşimci istilasıyla başlayan süreç, acı katliamlar ve 420 gündür girişilen soykırımla devam ediyor.



Bu soykırımı ancak "İnsanlık İttifakı" durdurabilir.



Bir gün elbet Özgür olacak Filistin!#FilistinHalkıylaDayanışma pic.twitter.com/DQVYVJglf5 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 29, 2024

"Bu soykırımı ancak 'insanlık ittifakı' durdurabilir. Bir gün elbet özgür olacak Filistin" ifadelerini kullanan Altun, paylaşımında İsrail'in yıllar içinde Filistin topraklarını işgali ve yaptığı katliamlara ilişkin görüntülerden oluşan videoya da yer verdi.