Bakan Fidan yarın İtalya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 11-12 Eylül'de İtalya'ya yapacağı çalışma ziyareti kapsamında Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüşecek.

Bakan Fidan, ziyaret kapsamında, "Istituto Affari Internazionali" isimli düşünce kuruluşunda konuşma yapacak.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın İtalyan mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde, iki stratejik ortak ve NATO müttefiki Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin önemine ve karşılıklı üst düzeyli ziyaretlerin ilişkilere olan katma değerine dikkati çekmesi, 40 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşılabilmesi için iki ülke arasındaki işbirliği alanlarının korunarak çeşitlendirilmesi gerektiğini, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ile mevcut Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin önemini vurgulaması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın görüşmelerde ayrıca Akdeniz'de enerji güvenliği ve bağlantısallık alanlarındaki işbirliği imkanlarını gündeme getirmesi, tüm devletlerin bu konularda bölgede yürütecekleri çalışmalarda uluslararası hukuka uygun hareket etmelerinin gerekliliğine vurgu yapması ve düzensiz göçle mücadele konusunda işbirliğinin öneminin altını çizmesi öngörülüyor.

Görüşmelerde Türkiye-İtalya arasında güçlenmekte olan savunma sanayisi işbirliğinin sürdürülmesi ile bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesinin güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ışığındaki önemine dikkati çekmesi beklenen Bakan Fidan'ın, Türkiye-AB ilişkilerinin gündemindeki belirli konuları ve NATO kapsamındaki işbirliğini ele alması, Libya'da barış ve istikrarın sağlanması konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunması da öngörülüyor.

Öte yandan Fidan'ın Gazze'de soykırımın sona ermesi için İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiğini ve bu yönde uluslararası toplumun ortak çaba sergilemesinin zorunlu olduğunu vurgulaması ve Suriye, Ukrayna, İran ve Afrika başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alması bekleniyor.

İki Bakan, en son 14-15 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında bir araya gelmişti.

29 Nisan'da Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlıklarında Roma'da düzenlenmişti.

1 Ağustos'ta ise Türkiye-İtalya-Libya Üçlü Liderler Zirvesi İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti.

İkili İlişkiler

Köklü geçmişe dayanan Türkiye ve İtalya arasındaki diplomatik ilişkiler 1856 yılında kurulurken, ikili ilişkiler 2007'den bu yana stratejik ortaklık seviyesinde sürdürülüyor.

İkili ticaret hacmi 2024'te 32,2 milyar dolar olarak kaydedilirken, İtalya, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı dünyada 5'inci, AB'de ise ikinci ülke konumunda.

İki ülke arasında güçlenen ticari bağlar ışığında bu yıl nisan ayında Roma'da düzenlenen 4. Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi'nde ikili ticaret hacmi hedefi 40 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Türkiye ile İtalya arasındaki en önemli işbirliği alanlarından birini ise savunma sanayisi oluşturuyor. Bu kapsamda, Baykar ile İtalyan Leonardo şirketi arasında insansız hava sistemleri teknolojileri arasında bu yıl Mart ayında bir ortaklık anlaşması imzalanmıştı.

Öte yandan, Baykar'ın İtalya'nın önde gelen havacılık şirketlerinden Piaggio Aerospace'i satın alma süreci bu yıl Haziran'da tamamlandı. Bununla birlikte Türkiye, Eurofighter Typhoon uçaklarının tedariki konusunda İtalya ile de temas halinde.

İtalya, Türkiye'nin enerji sektöründe en önemli ortakları arasında yer alırken, Türkiye ve İtalya, Güney Gaz Koridoru'nun önemli ülkeleri. Güney Gaz Koridoru'nun temelinde yer alan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'ndan (TANAP) geçen doğal gazın 2020 sonu itibarıyla Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) vasıtasıyla İtalya'ya taşınmasına başlanmıştı.

İtalya'da yaşayan yaklaşık 50 bin Türk vatandaşı İtalya'nın ekonomi, eğitim, kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunuyor.

Türkiye ve İtalya iki önemli turizm ülkesi olurken, 2024'te İtalya'dan 719 bin 668 turist Türkiye'yi ziyaret etmişti.