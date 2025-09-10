Açık 24.5ºC Ankara
TRT Haber 10.09.2025 12:42

Ankara'da kadın yayayı darp eden zanlı tutuklandı

Başkentte yaya yolundaki bir kadını darbeden sürücü, "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, menfur saldırının takipçisi olacaklarını belirterek, "Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız" dedi.

Ankara'da kadın yayayı darp eden zanlı tutuklandı

Olay, 9 Eylül 2025 Salı günü meydana geldi. S.Ç. adlı kadın yaya, araçtan inen A.A. (45) ve oğlu B.C.A. (30) tarafından darbedildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu baba-oğul kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya sert tepki göstererek, "İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle trafik kültürünün yerleşmesi ve Kadına Karşı Şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz. Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla, ne medeniyet değerlerimizle, ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız.Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

 

Ali Yerlikaya Ankara İçişleri Bakanlığı Kadına Şiddet
