Açık 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.09.2025 11:42

AYM: CHP Kurultayı davası 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek

Anayasa Mahkemesi, CHP 38'inci Olağan Kurultayıyla ilgili "görevsizlik kararı" başvurusunu reddetti. Davaya Ankara 26'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi bakacak.

AYM: CHP Kurultayı davası 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek

Ankara 26'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 5'inci maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek mahkeme “Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir” şeklindeki kanun hükmünü inceledi. Talep Genel kurul'da ele alındı.

Görüşme sonunda Anayasa Mahkemesi, CHP 38'inci Olağan kurultayına ilişkin 12 sanığın yargılamasının Ankara 26'ıncı Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesine hükmetti. 

ETİKETLER
CHP İstanbul
Sıradaki Haber
CHP'li iki meclis üyesi partilerinden istifa etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:33
ABD'de Yüksek Mahkeme, Trump'ın milyarlarca dolarlık dış yardımı geçici durdurmasına izin verdi
12:32
Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı
11:55
Türkiye’den Almanya’ya ihracatta tarihi rekor: 13,1 milyar dolar
11:51
Korkut'un yeni modeli dronları akıllı mühimmatla yok edecek
11:50
Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de sürüyor
11:40
Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim artırılacak
Aromasını "Deli Memet" rüzgarından alan Gökova susamın üretimi arttı
Aromasını "Deli Memet" rüzgarından alan Gökova susamın üretimi arttı
FOTO FOKUS
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ