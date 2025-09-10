AYM: CHP Kurultayı davası 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek

Ankara 26'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 5'inci maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
Yüksek mahkeme “Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir” şeklindeki kanun hükmünü inceledi. Talep Genel kurul'da ele alındı.
Görüşme sonunda Anayasa Mahkemesi, CHP 38'inci Olağan kurultayına ilişkin 12 sanığın yargılamasının Ankara 26'ıncı Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesine hükmetti.