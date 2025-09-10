Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.09.2025 12:30

Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı

Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey Kivu eyaletinde DEAŞ iltisaklı Demokratik İttifak Güçleri (ADF) örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve KDC halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ iltisaklı ADF örgütünün Kuzey Kivu eyaletindeki terör saldırısında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve KDC halkına taziye dilekleri sunuldu.

Saldırıda 80 sivil yaşamını yitirdi

Kuzey Kivu'ya bağlı Ntoyo köyünde dün bir cenaze töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında 80 sivil hayatını kaybetmiş, birçok kişi örgüt tarafından kaçırılmıştı.

ADF üyelerinin geçen ay Kuzey Kivu eyaletindeki saldırılarında da 52 sivil ölmüştü.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Sıradaki Haber
AYM: CHP Kurultayı davası 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:04
Antalya'da 8 araç birbirine girdi: Uzun araç kuyruğu oluştu
14:01
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 64 bin 656'ya çıktı
14:04
Bakan Kurum: İklim krizi Türkiye için uzak bir senaryo değil
13:26
Guardian gazetesi: İsrailli keskin nişancılar Filistinli bir ailenin fertlerini tek tek katletti
13:20
Bakan Fidan yarın İtalya'yı ziyaret edecek
13:02
Vatandaşların fark ettiği el bombası imha edildi
Aromasını "Deli Memet" rüzgarından alan Gökova susamın üretimi arttı
Aromasını "Deli Memet" rüzgarından alan Gökova susamın üretimi arttı
FOTO FOKUS
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ