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Gündem
TRT Haber 10.06.2024 10:59

Bakan Fidan, mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Fidan, mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Bayramov'un telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.

Bakan Fidan Rusya ziyaretinde Rus yetkililerle görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10-11 Haziran 2024 tarihlerinde Rusya’da. Ziyaret sırasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov dahil Rus yetkililerle görüşmelerde bulunacak.

Görüşmelerde Gazze’deki son gelişmeler, Ukrayna, Suriye, Libya, Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler gündemde olacak.

Fidan, Türkiye’nin bölgemizde devam eden savaşın bir an önce barışçıl yollarla son bulması yönündeki beklentisini ve bu yönde ülkemizin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğu mesajını yineleyecek.

Görüşmelerde ekonomik ve ticari işbirliği önemli bir yer teşkil edecek. İki lider tarafından belirlenen 100 milyar Dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak çalışmalar devam ediyor. Karşılıklı yatırımların arttırılması yönünde iki tarafın ortak iradesi sürdürülüyor. Turizm, iki halk arasında en önemli etkileşim kanallarından biri. Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı 2023’te %20 artarak 6.313.675’e ulaştı.

Fidan, ziyaret sırasında Rusya’da iş yapan Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek.
11 Haziran'da da Nizhny Novgorod'ta düzenlenecek BRICS+ oturumuna katılacak. 

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