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Gündem
TRT Haber 31.12.2024 15:27

Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı Yahya ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'de istikrar ve refahın tesisi amacıyla atılabilecek ortak adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı Yahya ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, Kuveytli mevkidaşı Yahya ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki durum ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Suriye'de istikrar ve refahın tesisi amacıyla atılabilecek ortak adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

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Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı
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