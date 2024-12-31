Duman 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 31.12.2024 15:04

Emine Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025'e ilişkin yaptığı paylaşımda, barışın her coğrafyada kök salması, savaş mağdurlarının yaralarının sarılması ve adil bir dünyanın inşası temennisinde bulundu.

Emine Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yeni yıla ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında, "Dünya, derin sınavlardan geçtiği bir yılı geride bırakırken Türkiye ise birlik ve beraberlik ruhuyla güçlenerek yoluna devam etti. 2025'e adım atarken dileğimiz, barışın her coğrafyada kök salması, savaş mağdurlarının yaralarının sarılması ve adil bir dünyanın inşasıdır." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca paylaşımda yer alan videoda, Emine Erdoğan'ın Türkiye ve dünyada katıldığı programlardan kesitlere yer verildi.

ETİKETLER
Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
Türkiye Yüzyılı'nın son 22 yılındaki eğitim seferberliği kitaplaştırıldı
15:45
Filistin 2024'te modern gazetecilik tarihinin en tehlikeli ülkesinden biri haline geldi
15:43
KKM bakiyesi yaklaşık 36,1 milyon dolar seviyesine geriledi
15:42
TOKİ, bu sene 70 binden fazla konut teslim etti
15:40
Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla darp eden zanlı tutuklandı
15:37
Türk Tarih Kurumu 2024'te 110 eseri okurla buluşturdu
Türk tıp tarihinin zengin mirası restorasyonla gün yüzüne çıkıyor
Türk tıp tarihinin zengin mirası restorasyonla gün yüzüne çıkıyor
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan'ın 2024'te de öncelikli gündemi "Gazze'de barışın tesisi" ve "Sıfır Atık" oldu
Emine Erdoğan'ın 2024'te de öncelikli gündemi "Gazze'de barışın tesisi" ve "Sıfır Atık" oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ