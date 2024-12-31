Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tüm yıl boyunca olduğu gibi 2024’ün son saatlerinde de terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, "Kurtay Batman" kod adlı terörist Nusrettin Demir'in, 2021-2022 yıllarında Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekat bölgesindeki güvenlik güçlerine düzenlenen eylemlerin planlamalarında yer aldığı bilgisine ulaştı.

Terörist Demir'i takibe alan MİT, teröristin 2023'den bu yana Irak'ın Gara bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Saldırı hazırlığındaydı

Pençe-Kilit harekat bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla saldırı hazırlığında olduğu bilgisine ulaşan MİT, düzenlediği nokta operasyonla, Demir ve beraberindeki teröristleri Gara bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Örgütün kırsal kadrosuna 2014'te katılan teröristin, 2016-2021 tarihlerinde Suriye'de örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.