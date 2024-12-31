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Gündem
TRT Haber 31.12.2024 09:46

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Sözde yönetici Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Nusrettin Demir'i Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Sözde yönetici Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
[Fotograf: TRT Haber]

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, "Kurtay Batman" kod adlı terörist Nusrettin Demir'in, 2021-2022 yıllarında Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekat bölgesindeki güvenlik güçlerine düzenlenen eylemlerin planlamalarında yer aldığı bilgisine ulaştı.

Terörist Demir'i takibe alan MİT, teröristin 2023'den bu yana Irak'ın Gara bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Saldırı hazırlığındaydı

Pençe-Kilit harekat bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla saldırı hazırlığında olduğu bilgisine ulaşan MİT, düzenlediği nokta operasyonla, Demir ve beraberindeki teröristleri Gara bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Örgütün kırsal kadrosuna 2014'te katılan teröristin, 2016-2021 tarihlerinde Suriye'de örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

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