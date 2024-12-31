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Gündem
TRT Haber 31.12.2024 08:41

57 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 536 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 12 gündür devam eden "GÜRZ-34" operasyonlarında 536 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

57 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 536 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 12 gündür terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz-34" operasyonu hakkında bilgi verdi.

Operasyonlarda terör örgütü mensubu 536 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, 57 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüte finans sağladıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarının tespit edildiğini aktardı. 

Toplumsal dayanışma ve ortak değerlerin, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biri olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Terörü ülkemizden topyekun bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında, terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık etmek, finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, MİT Başkanlığını ve polis ekiplerini tebrik etti.

ETİKETLER
DEAŞ Terörle Mücadele İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
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