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Gündem
TRT Haber 31.12.2024 05:57

İstanbul Filistin'in sesini dünyaya duyuracak

İstanbul, yeni yılın ilk gününde tarihin en büyük gösterilerinden birine sahne olacak. "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü için yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluşarak, dünyaya Filistin'e destek mesajı verecek.

İstanbul Filistin'in sesini dünyaya duyuracak

Galata Köprüsü bir kez daha büyük buluşmaya ev sahipliği yapacak. Yarın sabah 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' sloganıyla Filistin için toplanılacak. Gazze'deki zulme bir kez daha "dur" denilecek.

Ayasofya-i Kebir, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Yeni Cami'de kılınacak sabah namazının ardından şehitler için dualar edilecek. 

308 sivil toplum kuruluşunun düzenleyeceği yürüyüşle İsrail zulmü lanetlenecek, dünyaya Filistin'e destek mesajı verilecek.

İstanbul Filistin'in sesini dünyaya duyuracak

"Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksâ"

TÜGVA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı yapıldı.

Paylaşımda, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksâ! Karanlık günler için inanıyoruz ki Bir güneş doğuyor!" mesajına yer verildi.


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