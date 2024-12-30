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Gündem
AA 30.12.2024 17:01

İletişim Başkanlığı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i aradı" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i aradı" iddiasıyla servis edilen haberlerin doğru olmadığını belirtti.

İletişim Başkanlığı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i aradı" iddiasını yalanladı

DMM'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail yetkililerini aramasının söz konusu olmadığı belirtildi.

İsrail medyasında, "Türkiye'nin iletişim kanalları aracılığı ile muhataplarıyla, IDF ve güvenlik birimleri ile görüştüğü" iddiasının ortaya atıldığı, Türkiye'deki bazı basın yayın organlarının bu asılsız iddiayı, "Erdoğan İsrail'i aradı" şeklinde çarpıtarak servis ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla doğru olmayan bir haber dayanak gösterilerek, yine doğru olmayan başka bir haber üretilmiştir. İsrail'in Gazze'deki soykırım politikaları sonucu, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler tamamen kesilmiştir. Bundan sonraki süreçte de ilişkileri geliştirmek adına bir adım atılmamıştır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasının yanında durmaya devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Recep Tayyip Erdoğan İsrail
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