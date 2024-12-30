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TRT Haber 30.12.2024 14:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, Suriye ve Filistin’deki son durum, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Türkiye ile BAE ikili ilişkileri, Suriye ve Filistin'deki son durum, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede, farklı etnik ve dini grupların yan yana sulh içinde yaşadığı bir Suriye'nin tesisi ile ülkede birliğin sağlanmasının önemini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki Kürtlerin temsilcisi ve muhatap olarak görülmesini kabul edemeyeceğini, DEAŞ'ın da bölgedeki karışıklıktan istifade etmesinin önüne geçilmesi ve İsrail'in mevcut durumu istismar ederek Suriye'deki yeni süreci baltalamasının engellenmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'de devam eden katliamın bir an evvel sona ermesi için gayret göstermeyi sürdüreceğini kaydetti.

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