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Gündem
TRT Haber 30.12.2024 11:39

HÜRKUŞ 2 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve Hava Kuvvetleri’nin envanterine girecek ilk HÜRKUŞ 2, uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 20 dakikalık uçuşta 6 bin 500 feet irtifaya ve 140 knot hıza ulaşıldı.

Türk Hava Kuvvetleri’nin pilot eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve savunma sanayinin kabiliyetlerini daha da ileriye taşımak amacıyla tasarlanan yeni HÜRKUŞ’a yönelik çalışmalar 3 Mayıs 2021 tarihinde başlamıştı.

Proje kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ederek yer test faaliyetleri gerçekleştirildi. Tüm testlerin başarıyla tamamlanmasının akabinde, HÜRKUŞ Akıncı üssünden kalkarak gökyüzü ile buluştu.

20 dakikalık uçuşta 6 bin 500 feet irtifaya ve 140 knot hıza ulaşıldı. Gerçekleşen uçuşa yönelik Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün HÜRKUŞ’un ilk uçuşunu izlemenin tarif edilemez bir gurur ve anlam dolu bir an olduğunu söyledi.

Görgün, "Başta TUSAŞ ve başkanlığımız olmak üzere projede emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

Uçakta Ekici’nin kızı tarafından yapılan resme yer verildi

Terör saldırısında hayatını kaybeden Mühendis Zahide Güçlü Ekici unutulmadı. 23 Ekim tarihinde TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından millî platformların üretimine hız veren TUSAŞ çalışanları, terör saldırısının ardından “daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz” mottosuyla çalışmalarına devam ediyor.

Slogana dönüşen bu sözler eşliğinde gökyüzü ile buluşmasını gerçekleştiren uçakta da terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici’nin kızı tarafından yapılan resme yer verildi.

“İyi ki varsın TUSAŞ” yazılı resimde HÜRKUŞ’un çizimi yer aldı. Sınıfının en performanslı uçağı Kısa zaman içinde Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. 

15 adet HÜRKUŞ 2025 yılında teslim edilecek

Uçuş testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan 55 uçaklık sözleşmesinin ilk 15 uçağı 2025 yılı itibarıyla Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek.

Kalan 40 uçağın teslimatı ise 2027 yılına kadar tamamlanacak. Projenin Türk Hava Kuvvetleri’ne stratejik bir katkı sunması bekleniyor.

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