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Gündem
AA 30.12.2024 11:08

MİT 2024'te terör örgütlerine ağır darbe indirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 2024 yılında düzenlediği operasyonlarla terör örgütleri PKK, DEAŞ ve Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ağır darbe indirdi, İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilen en büyük takas operasyonuna imza attı.

MİT 2024'te terör örgütlerine ağır darbe indirdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

MİT, terör örgütü PKK'ya yönelik bu yıl 42 nokta operasyon gerçekleştirildi.

PKK'nın 44 sözde sorumlusunun etkisiz hale getirildiği operasyonların, 20'si Irak'ın kuzeyinde, 15'i Suriye'de düzenlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 4'ü kırmızı, 1'i gri, 1'i ise yeşil kategoride aranıyordu.

DEAŞ'a yönelik operasyonlar

MİT, bu yıl terör örgütü DEAŞ'a yönelik de uzun süreli takipler gerçekleştirdi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı alanlarında Türk güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi, Halep'te yakalandı.

Türkiye'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen 7 operasyona istihbarat desteği veren MİT, bu operasyonlarda 62 şüphelinin yakalanmasını sağladı.

28 Ocak'ta Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırının ardından, MİT'in istihbarat desteğiyle 30 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı ve 51 şüpheli gözaltına alındı.

Saldırının planlayıcılarından ve kullanılan silahı temin eden DEAŞ üyesi Viskhan Soltamatiov da MİT'in istihbarat çalışmaları sonucu yakalandı.

FETÖ'nün aktif yapılanmasına ağır darbe

MİT, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik çalışmalarını ve örgütün aktif yapılanmasının takibini 2024 yılı boyunca aralıksız sürdürdü.

MİT'in sağladığı istihbarat desteğiyle, emniyet ve jandarma birimleriyle koordineli olarak yürütülen operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen 12 operasyonda 642 şüpheli gözaltına alındı.

Bu operasyonlarda, 8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay ve örgütün "emniyet mahrem imamı" da yakalandı.

Casusluk faaliyetlerine karşı operasyonlar

Türkiye'de yabancı istihbarat servislerine bilgi sızdırma girişiminde bulunan casusluk şebekelerine yönelik de MİT önemli başarı elde etti.

Yıl boyunca düzenlenen takip ve çalışmalar sonucu, yabancı istihbarat servislerine bilgi sızdırmaya çalışan 66 kişi yakalandı. Bunlardan 7'sinin Çin, 3'ünün Fransa, 56'sının ise İsrail istihbarat servisine bilgi aktarmaya çalıştığı belirlendi.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'deki para ağını yönettiği tespit edilen Liridon Rexhepi de gözaltına alındı.

Tarihi rehine takası operasyonu

Öte yandan MİT, 1 Ağustos'ta, İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilen en büyük takas operasyonuna imza attı. Ankara'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere 7 uçakla 26 kişi Türkiye'ye getirildi.

Operasyon sonucunda, 2'si çocuk 10 rehine Rusya'ya, 13 rehine Almanya'ya, 3 rehine ise ABD'ye gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla MİT, bu operasyonda öncü rol üstlendi.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşındaki adil ve yapıcı politikası, uluslararası barış ve istikrar için attığı adımlar ve geçmişteki başarılı takas operasyonları, bu önemli operasyonun gerçekleşmesinde etkili oldu.

ETİKETLER
DEAŞ MİT PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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