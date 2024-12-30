Bakan Bayraktar: Şırnak'ta, günlük petrol üretimi 70 bin varilin üzerine çıktı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şanlıurfa'da gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

"Hedefimizdeki enerjinin tamamını rüzgar ve güneşten karşılıyoruz"

Yapısal reformlar konusunda bizim özellikle yenilenebilir enerji rüzgar ve güneş santrallerinin bir an önce devreye alınmasıyla alakalı üzerinde çalıştığımız konu artık epeyi olgunlaştı, nihai bir Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bir toplantıya da ihtiyaç var, orada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Kültür Turizm Bakanımızın da olduğu bir ortamda inşallah bunu nihai hale getirip daha sonra da Meclis gündemine getirerek inşallah ilk çeyrekte bizim çünkü iddialı yenilenebilir hedeflerimiz var COP öncesinde ve COP’ta Cumhurbaşkanımız bunu ilan etti.

Şu anda hedefimizdeki enerjinin tamamını rüzgar ve güneşten karşılıyoruz, bu çok önemli bir şey mevcut kurulu kapasitemizde, ama gideceğimiz yol çok daha uzun, 120 bin megavata 11 yıl içerisinde gitmemiz lazım, onun için de bu izin süreçlerini mutlaka hızlandırmamız gerekiyor.

Benzer şey aslında madende de yapmayı hedefliyoruz, yeraltı kaynaklarımızı da ekonomimize kazandırmamız hem cari açığı düşürmekte, hem de istihdama yapacağı katkı anlamında fevkalade önemli. Dolayısıyla en önemli yapısal reform kalemlerimiz 2025’te enerji tarafında bu izinlerle ilgili olacak. Ama onun dışında gerek yeni fiyat ve desteklerimizin yine OVP’de olduğu şekilde verimli hale gelmesi, destek programının o anlamda etkinliğini artırmayla alakalı fiyatlamada yapacağımız düzenlemeler söz konusu.

Bunu aslında uzun bir süredir basımız da takip ediyor, bildiğiniz konulardan bir tanesi. Belli tüketim seviyelerinin üzerindeki tüketimlerin enerjinin gerçek maliyetleriyle karşılanması konusu, ki abonelerin aslında sadece yüzde 3’ünü etkileyen, ama tüketim anlamında tüketimin yüzde 17’sini etkileyecek bir düzenleme elektrik tarafı için söyleyeyim onun özelinde.

"Üretimimiz 70 bin varilin üzerine çıktı"

Bir diğer konu, GAP bölgesindeyiz, burada tabi Şırnak önemli bir ilimiz haline geldi özellikle enerji ve petrol için, burada da bugün itibarıyla üretimimiz 70 bin varilin üzerine çıktı günlük üretimimiz, yaklaşık 2 milyar dolarlık direkt olarak ekonomimize bir katkısı olan, ekonomik değeri olan bugünkü fiyatlarıyla bir büyüklükten bahsediyoruz. Orada da özellikle, TPAO özelinde ve diğer enerji kitleleri özelinde onların kurumsal yapılandırmasıyla alakalı ve bu yaptıkları işlerin büyüklüğüne, insicamına uyun yapısal kapasiteye, insan kapasitesine kavuşmasıyla alakalı bir düzenlemeyi de inşallah 2025 yılı içerisinde gerçekleştirmiş oluruz.

Suriye konusunda söylediğim gibi ekibimiz dün itibarıyla Şam’a ulaştı ve çalışmalarına devam ediyor, muhtemelen yarın da orada olacaklar.

"Suriye'de ciddi bir elektrik ihtiyacı var"

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade ettiler, biz de esas itabıyla Suriye’de şu anda bizim elektrik ve enerji hizmetlerini Türkiye üzerinden sağladığımız yerler var. Şu anda bizim elektrik ve enerji hizmetlerini Türkiye üzerinden sağladığımız yerler var, özellikle harekat bölgeleri, İdlib, Afrin, diğer bölgeler. Ama ötesinde özellikle Halep ve daha güneyde ilk tespitlerimiz şöyle: 8 bin 500 megavatlık savaş öncesi kurula güce sahip Suriye bunun yaklaşık 5 bin megavatını kaybetmiş durumda, şu anda 3 bin 500 megavatlık bir kurulu gücü var. İnsanların büyük bir çoğunluğu jeneratörlerle elektrik ihtiyaçlarını karşılıyorlar, dolayısıyla çok ciddi bir aslında elektrik ihtiyacı var.

Gerek Suriye’nin, gerek Lübnan’ın bu anlamda ihtiyaç duyduğu elektriğin belki ilk etapta Türkiye’den ihraç etmek suretiyle, tabi iletim şebekesindeki durumu gördükten sonra biraz daha tabloyu görebiliriz. Bunun ötesinde tabi Türkiye’den Suriyeli insanların ülkelerine dönüşle alakalı ciddi bir talepleri ve hedefleri var, ama bunların bir kısmı Suriye’deki durum biraz daha vuzuha kavuşup, açıklığa kavuşup oradaki şartlar iyileştiğinde dönmeyi hedefliyorlar, dolayısıyla bizim oradaki çalışmalarımızın böyle bir yansıması da olacak.

Ve tabi bütün bunları yaparken bir taraftan yaptırımlar var, kaynak ihtiyacı var, kaynakla ilgili nelerden bunlar tedarik edilebilir, Suriye’nin kendi kaynaklarından onları ekonomiye kazandırmak nasıl olabilir, heyetimizin içerisinde bu anlamda da petrol ve doğal gazla ilgili yapılabilecekleri görmek üzere bir temsilci grubumuz da var. Onlar da 2011 öncesinde 350 bin varillere ulaşan günlük petrol üretimi olan Suriye’nin bugün neler yapabilir, onunla ilgili ilk açıkçası çalışmaları da yapmış olacaklar.

"İran’da enerji krizi gündemde"

Son olarak İran konusu, İran’da enerji krizi gündemde, özellikle elektrik ve doğal gazda da benzer şekilde. Biz şu an itibarıyla mevcuttaki yükümlülüğünü İran tam olarak yerine getiremiyor, yani doğal gaz sözleşmemizdeki, bunun yaklaşık yüzde 60’ı, yüzde 50’si civarında bir akış var Türkiye’ye, ama biz şu anda Türkiye’de böyle bir kış için herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz, gerekli bu anlamda tedbirlerimizi almış durumdayız. Ama İran’da bu söz konusu kriz maalesef derinleşerek devam ediyor

