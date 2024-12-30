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Gündem
AA 30.12.2024 14:45

Ankara ve Diyarbakır'da zehir tacirlerine operasyon: 104 gözaltı

Ankara ve Diyarbakır'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen "Demir Kıran-1" operasyonunda 104 şüpheli yakalandı.

Ankara ve Diyarbakır'da zehir tacirlerine operasyon: 104 gözaltı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, Ankara ve Diyarbakır'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 137 şüpheliye yönelik "Demir Kıran-1" operasyonunun düzenlendiği belirtildi.

Ankara ve Diyarbakır'da zehir tacirlerine operasyon: 104 gözaltı

Operasyonda, Ankara'da 102, Diyarbakır'da 2 olmak üzere 104 şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 287 sentetik ecza, bonzai, metamfetamin, eroin, esrar, 2 hassas terazi, 9 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve 5 av tüfeğinin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Ankara ve Diyarbakır'da zehir tacirlerine operasyon: 104 gözaltı

Yakalananlar hakkında gerekli yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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