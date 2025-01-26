Bakan Fidan: Irak'tan nihai beklentimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımasıdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat ziyareti kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşı ile görüşmesinde iki ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren önemli konuları detaylı bir şekilde ele alma imkanı bulduğunu söyleyen Fidan, Türkiye'nin Irak ile olan ilişkilerine stratejik bir zaviyeden bakıldığını belirtti.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'te Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdiğini, bu ziyarette ikili ilişkileri kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçevede ilerletmeye yönelik 27 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını hatırlattı.

"Ayrıca ortak işbirliği için stratejik çerçeve anlaşması kapsamında ortak planlama grubu ve ortak daimi komiteler tesis etmiştik." diyen Fidan, bu mekanizmalar sayesinde hem siyasi hem teknik seviyede karşılıklı temasın ve işbirliğinin yoğunlaştığını aktardı.

Fidan, "Irak neden ne denli güçlü ve zengin olursa, Türkiye'nin refahı da aynı oranda artacaktır. Irak daha güvenli ve daha istikrarlı olduğunda bölgemizde barış ve huzur artacaktır. Bu çerçevede Irak'ın daha müreffeh ve daha emniyetli bir ülke olması yolunda atılan adımları destekliyoruz. Irak'ın bölgemize katkı yapmaya amaçlayan girişimlerine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

'Kalkınma Yolu Projesi'ne özel önem gösteriliyor'

Kalkınma Yolu Projesi'ne özel önem atfedildiğini söyleyen Fidan, bu projeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce iki ayrı mutabakat zaptı imzaladığını anımsattı.

Fidan, "Bu proje, bölgesel sahiplenme ve kazan kazan anlayışı temelinde bölgemiz için çok değerli ve uygulanabilir bir işbirliği fırsatı sunmaktadır. Bugün projeyi süratle hayata geçirebilmek için atılması gereken adımlardan ele aldık. İnşallah, somut sonuçları en kısa sürede görmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

"Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolara yaklaşmış durumda"

Bakan Fidan, Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara yaklaştığını kaydederek, suni engellerin kalkması halinde ikili ticaret hacminin çok daha yüksek rakamlara taşınmasının mümkün olacağını vurguladı.

Irak'ta kalıcı istikrar ve refahın tesisi için güvenliğin tam sağlanması gerektiğine dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

"Irak'la güvenlik ve terörle mücadele alanında son dönemdeki ilerlettiğimiz anlayış birliği bu bağlamda çok kıymetlidir. Özellikle terörizmle işbirliği, DEAŞ'a ve PKK'ya karşı olan mücadelemiz fevkalade önemlidir. PKK terör örgütü, Irak'ın egemenliğini ihlal etmekte ve ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Son olarak, iki Irak askeri, PKK saldırısı sonucu şehit olmuştur. Şehit askerler için Allah'tan rahmet diliyorum. Şu gerçeği en güçlü şekilde vurgulamak istiyorum. PKK, Türkiye'yi de Irak'ı da Suriye'yi de hedef almaktadır. Bölgemizin geleceği, rahat ve refah için teröre karşı ortak bir mücadele yürütmek zorundayız. Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ'ı da PKK'yı da yok etmeliyiz. Irak'tan nihai beklentimiz, yasaklı örgüt ilan ettiği PKK'yı aynı zamanda terör örgütü olarak da tanımasıdır."

PKK'nın terör örgütü olarak tanıması konusunun görüşmede de ele alındığını söyleyen Fidan, aynı zamanda DEAŞ'a karşı ortak mücadelenin nasıl ilerletebileceğinin de konuşulduğunu dile getirdi.

"Irak ile Suriye'deki yeni yönetim arasında yakın ilişki tesis edilmesini arzu etmekteyiz"

Fidan, başta Suriye olmak üzere bölgedeki durumun da etraflıca ele alındığını hatırlatarak, "Bölgesel itilafların Irak'ın istikrar ve güvenliğine zarar vermemesi büyük önem taşımakta" dedi.

Irak hükümetinin, bölgedeki sorunların büyümemesi için yapıcı ve dengeli bir politika izlemeye gayret gösterdiğini vurgulayan Fidan, Irak'ın bu yöndeki çabalarına Türkiye'nin tam destek verdiğini söyledi.

Bakan Fidan, Irak ve Suriye'nin güçlü bağlara sahip olmasının hem bu iki ülkeye hem de bölgeye büyük fayda sağlayacağını vurgulayarak, "Bu çerçevede Irak ile Suriye'deki yeni yönetim arasında yakın ilişki tesis edilmesini arzu etmekteyiz. Türkiye olarak bu yolda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

Görüşmede Gazze'deki durumun ve ateşkesin de ele alındığını söyleyen Fidan, ateşkesin kalıcı olmasını ve İsrail'in saldırgan politikasının sona ermesini temenni ettiğini belirtti.

Fidan, "Küresel sınamalar karşısında Türkiye ve Irak olarak, yakın işbirliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz" dedi.