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Gündem
TRT Haber 26.01.2025 11:28

Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." 

 

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Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika Terörle Mücadele
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