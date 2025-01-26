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Gündem
AA 26.01.2025 12:05

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 5 şüpheli adliyede

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi.

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 5 şüpheli adliyede

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta otelde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 6 zanlı daha tutuklandı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 6 zanlı daha tutuklandı

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan otel sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kimlik tespit çalışmaları tamamlandı: Can kaybı 78
Kimlik tespit çalışmaları tamamlandı: Can kaybı 78

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