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Gündem
TRT Haber 26.01.2025 12:36

Acılı ailelere saygısızlığa soruşturma: 5 gözaltı kararı

Bolu'daki yangında vefat edenlerin yakınlarıyla dalga geçen ve o anları sosyal medyada paylaşanlara yönelik soruşturma başlatıldı, 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Acılı ailelere saygısızlığa soruşturma: 5 gözaltı kararı

Şüpheliler, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını telefonla arayıp, dalga geçti. Vicdanları yaralayan konuşmaları da kaydedip sosyal medyada paylaştılar.

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Tunç, zanlılar hakkında İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını söyledi.

Bakan paylaşımında,,"Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin bir kısmı tespit edildi 1'i İstanbul'da olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Açık kaynaklardan ulaşılan video ile ses kayıtlarının incelemesi ve çözümü devam ederken başka şüphelilere ilişkin tespitlerin de süreceği öğrenildi.

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