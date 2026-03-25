Gündem
TRT Haber 25.03.2026 16:47

Bakan Fidan Çinli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ulaştırma hatlarının, enerji arzının ve tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesinin kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye gör Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alındı; savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı ve bu doğrultuda yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ulaştırma hatlarının, enerji arzının ve tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesinin kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği
Görüşmede ayrıca, ekonomik ve ticari ilişkiler ile karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere ikili gündem maddeleri değerlendirildi.

