Parçalı Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.03.2026 16:02

DMM: Deepfake içeriklerle algı operasyonları yürütülüyor

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), milli güvenlik, toplumsal birlik ve beraberliğini hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinde artış gözlemlendiğini açıkladı.

DMM: Deepfake içeriklerle algı operasyonları yürütülüyor

DMM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin huzurunu, milli güvenliğini ve toplumsal birlik ve beraberliğini hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinde son dönemde belirgin bir artış gözlemlendiği kaydedildi.

Gelişen teknolojinin manipülasyon amaçlı kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Son dönemde bölge genelinde yaşanan kritik gelişmeler ve hareketlilikle beraber, ülkemizin huzurunu, milli güvenliğini, toplumsal birlik ve beraberliğini hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinde artış gözlemlenmektedir. Özellikle yapay zeka teknolojileri kullanılarak üretilen gerçek dışı görsel, ses ve video içerikleri (deepfake) ile kamuoyunda algı operasyonları yürütülmekte; toplumsal hassasiyetler manipüle edilmeye çalışılmaktadır.

"Yapay zeka içerikleri psikolojik harekat unsuru"

Provokatif amaçlarla sosyal medya mecralarında yaygınlaştırılmaya çalışılan bu tarz içeriklere karşı; Sadece ilgili resmi makamların yaptığı açıklamalara itibar edilmesi, kaynağı belirsiz, sansasyonel veya duygusal tepki oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı şüpheyle yaklaşılması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması, teknolojik imkanlarla üretilen dezenformatif içeriklerin, birer "psikolojik harekat" unsuru olduğunun unutulmaması ve bu tür manipülasyonlara karşı sağduyunun korunması önem arz etmektedir.

Milli güvenliğimizi ve toplumsal barışımızı korumak adına, dezenformasyonla mücadelede en güçlü savunmamızın farkında olmak, provokatif içeriklerin yayılımına destek vermemek ve resmi makamlarca teyit edilmiş doğru bilgileri takip etmek olduğu unutulmamalıdır.

DMM: Deepfake içeriklerle algı operasyonları yürütülüyor

ETİKETLER
Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı Son Dakika
