Dünya
AA 09.05.2026 17:20

İran'dan Bahreyn'e: ABD'nin kararlarına taraf olursanız Hürmüz Boğazı size de kapanır

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Bahreyn başta olmak üzere bölge ülkelerine ABD'nin İran aleyhindeki eylemlerine taraf olmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Azizi, Bahreyn'de İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 41 kişinin gözaltına alındığına dair haberlerin ardından X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Manama yönetimini hedef aldı.

İbrahim Azizi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bahreyn gibi mikro devletler dahil olmak üzere hükümetleri, ABD destekli karara taraf olmanın ciddi sonuçlara yol açacağına dair uyarıyoruz. Hürmüz Boğazı hayati bir can damarıdır; onu kendinize sonsuz kadar kapatma riskini almayın."

ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarıyla başlayan savaş sırasında Bahreyn ve bazı Arap ülkelerini saldırgan taraflara topraklarını ve hava sahasını kullandırmakla suçlayan İran, Bahreyn'de ABD üsleri ve hedeflerine saldırılar gerçekleştirmişti.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 41 kişinin gözaltına aldığını duyurmuştu. 

İran ABD Hürmüz Boğazı Bahreyn
