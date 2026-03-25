TRT Haber 25.03.2026 14:57

Nevruz etkinliklerinde provokasyon girişimine 209 gözaltı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nevruz etkinlikleri kapsamında kanuna muhalefet eden ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 209 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nevruz’un bu topraklarda asırlardır birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

Ortak değerlerin istismar edilerek provokasyon peşinde koşanlara asla müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Çiftçi, operasyonun detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı;

Nevruz; bu topraklarda asırlardır birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü simgelerinden biridir. Ancak bu ortak değerlerimizi istismar ederek provokasyon peşinde koşanlara asla müsaade etmiyoruz. Nevruz etkinlikleri kapsamında; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet eden ve huzurumuzu hedef alan propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 209 kişi, kahraman polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır.

 

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; bugünlerde stratejik önemi daha iyi anlaşılan “Terörsüz Türkiye” sürecimizi baltalamayı amaçlayan bu tür tahrikler, bizden gereken cevabı mutlaka alacaktır.

ETİKETLER
