Nevruz etkinliklerinde provokasyon girişimine 209 gözaltı

Ortak değerlerin istismar edilerek provokasyon peşinde koşanlara asla müsaade edilmeyeceğinin altını çizen Çiftçi, operasyonun detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı;

Nevruz; bu topraklarda asırlardır birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü simgelerinden biridir. Ancak bu ortak değerlerimizi istismar ederek provokasyon peşinde koşanlara asla müsaade etmiyoruz. Nevruz etkinlikleri kapsamında; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet eden ve huzurumuzu hedef alan propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 209 kişi, kahraman polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Nevruz'un asırlardır yaşattığı birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu istismar etmeye yönelik provokatif girişimlere karşı; Nevruz kutlamaları sırasında örgüt propagandası içeren pankart ve görseller kullandıkları, slogan attıkları ve marş söyledikleri tespit edilen şahıslara…

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; bugünlerde stratejik önemi daha iyi anlaşılan “Terörsüz Türkiye” sürecimizi baltalamayı amaçlayan bu tür tahrikler, bizden gereken cevabı mutlaka alacaktır.