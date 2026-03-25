Gündem
TRT Haber 25.03.2026 14:03

Gençlere sağlanan destek 10,7 milyar lirayı aştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bugüne kadar toplam 132 bin 688 gence, 10 milyar 734 milyon lira kredi desteği sağlandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla gençlerin evlilik süreçlerine destek olmaya ve aile kurumunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Fonun güncel verilerini paylaşan Bakan Göktaş, bu ay içerisinde 2 bin 878 gence toplam 660,9 milyon liralık ödeme yapıldığını kaydetti.

"Güçlü ailelerle daha güçlü bir toplum"

Desteğin kapsamının genişlediğine dikkat çeken Göktaş, şu bilgileri verdi:

Aile ve Gençlik Fonumuz ile aile hikayelerimizi büyütmeye devam ediyoruz. Bu ay 2 bin 878 gencimize 660,9 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece bugüne kadar toplam 132 bin 688 gencimize, 10 milyar 734 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk. 81 ilimizde gençlerimizin yuva kurma süreçlerine destek oluyor, güçlü ailelerle daha güçlü bir toplum inşa etme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. 

Bakan Göktaş, destekten yararlanan çiftlere sevgi ve bereket dolu bir ömür dileyerek, fona başvurmak isteyen gençlerin "http://ailegenclikfonu.aile.gov.tr" adresi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebileceğini hatırlattı.

