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Gündem
AA 28.01.2024 16:58

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ı kabul etti.

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland'ı kabul etti

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan ve Nuland'ın Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldiğini bildirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da X'ten yaptığı paylaşımda, Nuland'la bir araya gelerek Orta Doğu ve Afrika'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Stratejik Mekanizma toplantısı sırasında yapılacak kapsamlı istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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