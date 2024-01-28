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Gündem
TRT Haber, AA 28.01.2024 15:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kilisedeki saldırının failleri en kısa sürede yakalanacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde meydana gelen saldırıyla ilgili kilise yetkilileriyle telefonla görüştü. Erdoğan, tüm cemaate başsağlığı dileyerek, "Faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımlar atılmakta" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Fahrettin Altun açıklamasında, "Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanı'mız, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti." bilgisini verdi.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmelerine ilişkin videoyu da paylaştı. Buna göre Erdoğan, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai'ye başsağlığı dileklerini ileterek, "Şu an emniyet teşkilatımız bütün imkanlarıyla seferber durumda. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda bu fail yakalanacaktır." dedi. 

 


 

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