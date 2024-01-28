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Gündem
AA 28.01.2024 14:20

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kilisedeki silahlı saldırı için geniş çaplı soruşturma yürütülüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında bir kişiye yönelik silahlı saldırıyı kınadığını, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kilisedeki silahlı saldırı için geniş çaplı soruşturma yürütülüyor

İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi'nde ayine katılanlardan bir kişi maskeli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz,  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir şahsa yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybeden şahsın ailesine başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz olayın aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir."

Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı: 1 ölü
Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı: 1 ölü

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İstanbul Cevdet Yılmaz
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