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Gündem
AA 28.01.2024 13:31

Siyasilerden, Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya kınama

İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi'nde ayine katılanlardan bir kişi maskeli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı. Siyasiler, silahlı saldırıyı kınadı...

Siyasilerden, Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya kınama

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttüğünü bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kastedenler, asla emellerine ulaşamayacaktır."

Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı: 1 ölü
Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı: 1 ölü

"Bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

"Olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma yürütülüyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir şahsa yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybeden şahsın ailesine başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz olayın aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın huzuruna kast edenlere asla imkan vermeyeceğiz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş saldırıyı kınayarak, hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, vatandaşlarımızın huzuruna kast edenlere bugüne kadar imkan vermedik bundan sonra da asla vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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