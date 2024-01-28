İBB Başkan adayı Kurum: İş kuracak gençlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, Kağıthane Belediyesi Gençlik Meclisi binasında gençlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Kurum, İstanbul'da gençlerin söz sahibi olacağını, belediye istihdamlarında yüzde 25 gençlik ve yüzde 25 kadın kotası koyacaklarını söyledi.

Kurum, toplu ulaşımda yüzde 40 indirim ve öğrenci evlerinde kalan gençlere 25 metreküp doğal gaz desteği verileceğini belirtti. Murat Kurum, ilk kez evlenecek ihtiyaç sahibi gençlere 50 bin liralık beyaz eşya desteğinde bulunacaklarını kaydetti.

Girişimci gençleri de destekleyeceklerini anlatan Kurum, "Eğitimini alan, yeni iş kuracak gençlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz. 39 ilçede 100 bin gencimize hizmet verecek paylaşımlı ofisler oluşturacağız." dedi.

Kurum, müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine de 10 bin lira destek ödemesi yapılacağını dile getirdi.

"31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak"

Kurum, "Her zaman vatandaşımızın, gençlerimizin yanında olacağız. Tam zamanlı belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz. Sadece boş zamanlarında belediyeye uğrayan değil her zaman milletinin, gencinin, kadınının, İstanbul'un yanında olan bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız." şeklinde konuştu.

İBB'de kurulacak olan gençlik meclisine de değinen Kurum, "31 Mart akşamı inşallah gençlik kazanacak ve hep birlikte fetret dönemini bitireceğiz. Yeniden yükseliş dönemini başlatacağız. Kuracağımız gençlik meclisinde her alandan, her meslek dalından sizleri temsil edecek genç arkadaşlarımız olacak." dedi.

Kurum'a, AK Parti Kağıthane İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süheyl Hamza Telci, AK Parti Kağıthane Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Merthan Aslan da eşlik etti.

"Kadınlarıyla, gençleriyle İstanbul'umuzu ayağa kaldıracağız"

İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane'de bir alışveriş merkezini ziyaret etti. Çocuklara oyuncak hediye eden Kurum, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Kadın el emeği ürünlerinin satıldığı bir mağazaya giren Kurum, "100 bin kadın girişimciye 100 bin lira sermaye vereceğiz. Bu işletmeler İstanbul'un her yerinde olacak. Kadınlar üretecek, ev ekonomisine destek olacak." dedi.

Kurum, kadınlarıyla, gençleriyle İstanbul'u ayağa kaldıracaklarını belirtti.