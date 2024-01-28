Hafif Kar Yağışlı 0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.01.2024 11:15

TBMM'de bu hafta HSK'ya üye seçimi yapılacak

Meclis gündeminde bu hafta yasama faaliyetleri ve seçim olacak. Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) bir üye seçecek, bazı uluslararası anlaşmalara ilişkin kanun tekliflerini görüşecek.

TBMM'de bu hafta HSK'ya üye seçimi yapılacak

Haftalık çalışmasına 30 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurul, aralarında "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"nin de bulunduğu bazı uluslararası anlaşmalara yönelik kanun tekliflerini ele alacak.

Ayrıca Genel Kurul, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) üye seçecek. TBMM Genel Kurulunca, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen adaylar Prof. Dr. Çetin Arslan, Prof. Dr. Bayram Keskin ve Prof. Dr. Ender Ethem Atay arasından bir kişi HSK üyeliğine seçilecek.

Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanacak.

Komisyon gündemleri

TBMM Dışişleri Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu bu hafta toplanacak. Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmalara yönelik 20 kanun teklifini ele alacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu da Sincan, Diyarbakır, Mardin E Tipi ve Midyat M Tipi cezaevleri raporlarını görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri ise Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

ETİKETLER
TBMM HSK
Sıradaki Haber
Şap hastalığına karşı aşı dozu bu yıl 3'e yükseltildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:49
BARKAN kar, çamur dinlemedi bin kilometreyi devirdi
11:54
İnsanoğlunun uzay macerası 67 yıl önce başladı
11:33
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 milyon 200 bine yakın çağrıyı cevapladı
11:22
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son 4 gün
11:20
Otomobilde "gri" renk "beyazı" tahtından etti
11:13
İsrail'in Gazze katliamında 26 bini aşkın masum Filistinli öldürüldü
Erzurum'da soğuk etkili oluyor
Erzurum'da soğuk etkili oluyor
FOTO FOKUS
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ