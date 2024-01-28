81 ilde "çakar lamba" denetimi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapılan denetimleri paylaştı.
Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak tarihleri arasında “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan” kişilere karşı yapılan denetimlerde; 807 Sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü, 5 Milyon 196 Bin TL para cezası uygulandı."
⚠️“Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak Kullanan (Çakar Lamba) ya da Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız Sürecek❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024
❗️Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 8⃣1⃣ İl Trafik… pic.twitter.com/hpE1PAyx09