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Gündem
TRT Haber 28.01.2024 08:21

81 ilde "çakar lamba" denetimi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1-26 Ocak arasında 81 ilde gerçekleştirilen denetimlerde 807 sürücünün çakar lambası söktürüldü, toplam 5 milyon 196 bin TL ceza uygulandı" ifadesine yer verdi.

81 ilde "çakar lamba" denetimi
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

 

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapılan denetimleri paylaştı. 

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak tarihleri arasında “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan” kişilere karşı yapılan denetimlerde; 807 Sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü, 5 Milyon 196 Bin TL para cezası uygulandı."

 

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