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Gündem
TRT Haber 28.01.2024 06:27

Meclis'te bu hafta HSK'ya yeni üye seçilecek

Meclis gündeminde bu hafta yasama faaliyetleri ve seçim olacak. Genel Kurul'da Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçimi yapılacak. Hafta başında Meclis'e enerji üretimi ve satışının kapasitesini artıracak yeni bir düzenleme sunulacak.

Meclis'te bu hafta HSK'ya yeni üye seçilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta Hakim ve Savcılar Kurulu'nda boş bulunan 1 üyelik için seçim yapılacak.

Profesör Doktor Çetin Arslan, Profesör Doktor Bayram Keskin ve Profesör Doktor Ender Ethem Atay'ın aday olarak belirlendiği seçimde milletvekilleri çarşamba günü oy kullanacak.

Enerji teklifi Meclis'e geliyor

Enerji üretimini çeşitlendirmeye ve kapasite artırımına yönelik kanun teklifi hazırlandı.

Teklife göre tabii baraj göllerinde yenilenebilir enerji sistemleri kurulmasına izin verilecek. Sıvılaştırılmış doğal gazın tankerlerle ihraç edilmesinin yolu açılacak.

Konuyla ilgili yasa teklifinin bu hafta başında Meclis'e sunulması bekleniyor.

Birçok uluslararası sözleşme yasalaşacak

Genel Kurul gündeminde Salı ve Perşembe günleri uluslararası sözleşmeler de yasalaştırılacak.

Grup toplantılarında da liderler kürsüde olacak. 

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