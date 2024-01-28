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Türkiye
TRT Haber 28.01.2024 12:56

Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi'nde ayine katılanlardan bir kişi maskeli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı: 1 ölü
[Fotograf: DHA]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde bir kişiye silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Pazar ayini sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren maskeli 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, "Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Santa Maria Kilisesi'nde bir kişiye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

Tunç, "Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

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