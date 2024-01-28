Kars'ta biriken karlar kamyonlarla şehir dışına götürüldü

Kars Belediyesi karla mücadele ekipleri, beyaza bürünen kentte yayaların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için kar küreme çalışması başlattı.

Çalışma yapılan yolları ulaşıma kapatan ekipler, hummalı şekilde cadde ve sokaklardaki buz ve karları topluyor. Toplanan karlar, belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek şehir dışına götürülüyor.

Kağızman ilçesinde de etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri, ilçe merkezinde kar temizleme çalışması başlattı.

Kaldırım ve caddelerde biriken karlar, iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenerek ilçe dışına gönderiliyor.