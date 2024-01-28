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Türkiye
AA 28.01.2024 10:17

Kırmızı bültenle aranan 6 DEAŞ zanlısı yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan 6 DEAŞ zanlısı yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Irak ile Suriye'de DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüten yabancı uyruklu 6 zanlının, yasa dışı yollarla Adana'ya geldiğini belirledi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları öğrenilen şüpheliler, merkez Seyhan ilçesindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.B. ve A.S.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise sınır dışı edildi.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı dron destekli operasyon, polis kamerasınca görüntülendi.

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Adana DEAŞ Terörle Mücadele
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