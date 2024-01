İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'un 5 yılda içine düştüğü trafik çilesini çözeceğiz

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Fatih Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde Tokatlılar ile bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, bakanlığı döneminde Tokat'a 10 milyar liralık yatırım kazandırdıklarını söyledi.

Daha dirençli ve güvenli bir Tokat için kentsel dönüşüm çalışmalarını şehrin tüm ilçelerine yaydıklarını belirten Kurum, "Ben bir ömür geçse de ev sahibi olamam' diyen ve alma umuduyla bekleyen kardeşlerimizi ev sahibi yaptık." dedi.

Kurum, Tokat'ın yeşiline yeşil katmak için 6 millet bahçesi projesine imza attıklarını belirterek, Tokatlıları çok sevdiklerini, onların da kendilerini hep bağrına bastığını ifade etti.

"Biz halkımızı dünyanın en çok metro projesi durduranların insafına terk etmedik"

Murat Kurum, 3 haftalık sürede İstanbul'un her yerinde çok büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılaştıklarını dile getirdi.

"Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" programıyla, kente olan sevdalarını 10 başlık altında milletle paylaştıklarını hatırlatan Kurum, "Her sabah işe geç kalan kardeşlerimize, okula yetişemeyen çocuklarımıza, dükkanını vaktinde açamayan İstanbullulara bir söz verdik. 81 ildeki tecrübemizle, 25 yıllık birikimimizle, biz milletimiz ne zaman zora düşse, milletimizin yanında olduk." diye konuştu.

Kurum, sadece İstanbul ve kentin meseleleriyle ilgileneceklerini belirterek, "İstanbullu kardeşlerimizin sorunlarını, problemleri çözmek için şu anki mevcut yönetimin yaptığı gibi yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. Arada bir boş zamanlarında belediyeye uğrayanlardan olmayacağız. Biz hep sokakta, milletimizin yanında olacağız. Milletimiz bizi bundan önce nasıl gördüyse bundan sonra da yanında görecek, dizinin dibinde görecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bir yandan İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu 2 kat arttırırken, diğer taraftan şehrin her yerine yeni tüneller, otoparklar, bisiklet yolları yapacaklarını kaydeden Kurum, "İstanbul'un 5 yılda içine düştüğü bu trafik çilesini evelallah biz çözeceğiz. Biz halkımızı dünyanın en çok metro projesi durduranların insafına terk etmedik, 31 Mart akşamı da terk etmeyeceğiz." dedi.

"İstanbullular artık bıkmış, usanmış"

Kurum, riskli evlerde gelecek kaygısı çeken, uykuları kaçan annelere, babalara güvenli yuvalar inşa etmek istediklerini söyledi.

Bir taraftan İstanbul'u depreme karşı hazırlayacaklarını, 650 bin yeni yuva yapacaklarını belirten Kurum, diğer taraftan ketin her yerinde afet yönetim merkezleri, toplanma alanları, yeni acil yardım hastaneleri kuracaklarını anlattı.

Kurum, İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmamasını istediklerini ifade ederek, "Bu güzel şehri, afetlerde yanımızda olmayanların, maalesef afetlerde hep şehir dışında olanların ihmaline terk etmeyeceğiz." dedi.

İstanbulluların artık CHP'li mevcut yönetimin ihmalkarlığından da sorumsuzluğundan da bıktığını aktaran Kurum, "Biz bunu, 39 ilçemizde 964 mahallemizde gittiğimizde görüyoruz. İstanbullular artık bıkmış, usanmış. Biz, bu aziz şehri kutsal bir emanet olarak görüyoruz, 'Bu aziz şehir nasıl Fatih'in emanetiyse, bu şehirde yaşayan her bir kardeşim, her bir insanımız da O'nun, yine Fatih'in emanetidir.' diyoruz. Bu canlar bu tenlerde durdukça bu emanete canımızla, gönlümüzle, kalbimizle sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu şehirde sesini duyuramayanların sesi olacağız"

Gençlere ulaşımda yüzde 40 indirim uygulayacaklarını hatırlatan Kurum, çocuklara da ulaşımı ücretsiz yapacaklarını kaydetti.

Kurum, adaletsizlik yüzünden hak ettiği desteğe ulaşamamış ihtiyaç sahiplerinin ellerinden kendilerinin tutacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şehrin tüm dinamikleriyle hep birlikte birbirimize destek olacağız. Bu manada ihtiyaç sahibi emeklilerimize her ay 2 bin 500 lira destek vereceğiz. Bu şehirde sesini duyuramayanların sesi olacağız, kimsesizlerin kimsesi olacağız. Bu şehrin her evinin evladı, kardeşi, arkadaşı olacağız. Çünkü bizim derdimiz var; bizim derdimiz delikanlılarımızın, kızlarımızın derdidir. İlk işini kuracaklara 100 bin lira destek olarak, ulaşımda bu destekleri yaparak, yine her yıl en az 10 bin lira burs vererek en çok da gençlerimizin yanında olacağız. Sultan Fatih'in emaneti olan tarihi yarımadanın tüm caddelerini, sokaklarını, tarihi yapılarını aslına uygun bir şekilde yeniden dizayn edeceğiz. Ecdadın hayırlı evlatları olacağız."

"İstanbul son 5 yılda hizmetten eksik kaldı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ise İstanbul'un son 5 yılda hizmetten eksik kaldığını belirterek, "Murat Kurum kardeşimizi 31 Mart akşamında tekrar İstanbul'un hizmetkarı yapmaya var mıyız? Ben 31 mart akşamında tekrar İstanbul'umuzun muradına ereceğine düşünüyorum. İstanbul'umuz muradına erdikten sonra Tokatlı hemşerilerimizin de muradına ereceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Tokat Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz ve çok sayıda kişi katıldı.