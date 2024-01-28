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Gündem
TRT Haber 28.01.2024 16:30

Dışişleri Bakanlığı: Bazı ülkelerin UNRWA'ya yardımları kesmesini endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "Bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımlarını durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz. Bu ülkelerin kararlarını gözden geçirmelerini temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı: Bazı ülkelerin UNRWA'ya yardımları kesmesini endişeyle karşılıyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı ülkelerin UNRWA'ya yaptıkları yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

UNRWA'nın milyonlarca Filistinli mültecinin hayati ihtiyaçlarını, son derece zor şartlar altında karşıladığı belirtilen açıklamada, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana UNRWA’nın 150’den fazla çalışanının, İsrail tarafından öldürüldüğü hatırlatıldı.

UNRWA: Finansal desteğin kesilmesi, Gazze'de yardım çalışmalarının sonlanmasına yol açabilir
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Açıklamada, UNRWA’nın birkaç mensubuna yönelik birtakım iddialar nedeniyle bu kuruluşa yapılan yardımların durdurulmasının "öncelikle Filistin halkına" zarar vereceği vurgulanarak, UNRWA’ya yardımları kestiğini açıklayan ülkelerin bu kararlarını gözden geçirmeleri temenni edildi.

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