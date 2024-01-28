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Dünya
AA 28.01.2024 14:02

UNRWA: Finansal desteğin kesilmesi, Gazze'de yardım çalışmalarının sonlanmasına yol açabilir

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrailli yetkililerin bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından, ülkelerin finansal desteklerini kesmesinin Gazze'deki insani yardım çalışmalarının durmasına yol açabileceğini belirtti.

UNRWA: Finansal desteğin kesilmesi, Gazze'de yardım çalışmalarının sonlanmasına yol açabilir
[Fotoğraf: (Arşiv)]

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Lazzarini, "9 ülke UNRWA'ya yönelik fonlarını geçici olarak askıya almıştır. Bu karar, başta Gazze Şeridi olmak üzere bölge genelinde devam eden insani yardım çalışmalarımızı tehdit etmektedir. " ifadesini kullandı.

UNRWA'nın şeffaf ve bağımsız soruşturma talep ettiğine dikkati çeken Lazzarini, bu bağlamda bakıldığında çalışanlara yönelik iddialara tepki olarak UNRWA'ya yapılan fonların askıya alınmasının "şok edici" olduğunu vurguladı.

Lazzarini, UNRWA'nın Gazze'deki başlıca insani yardım kuruluşu olduğunu ve 2 milyondan fazla insanın "hayatta kalmak için bu kuruluşa ihtiyaç duyduğunu" belirtti.

UNRWA'nın Gazze'deki insanlar için "can simidi" olduğuna işaret eden Lazzarini, finansman yetersizliği nedeniyle bu durumun her an çökebileceğini kaydetti.

İsrail'in hedefindeki UNRWA 1950'den beri Filistinlilerin yaralarını sarıyor
İsrail'in hedefindeki UNRWA 1950'den beri Filistinlilerin yaralarını sarıyor

"Ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye çağırıyoruz"

Lazzarini, "Özellikle bölgede savaş, yerinden edilme ve siyasi krizlerin yaşandığı bir dönemde, bazı kişilere yönelik suç teşkil eden iddialar nedeniyle bir kuruluşa ve hizmet ettiği tüm topluma yaptırım uygulamak son derece sorumsuzca olacaktır. " değerlendirmesinde bulundu.

Ülkelerin desteklerini geçici süreyle kesmesinin bölgedeki insani yardım faaliyetlerinin sona ermesine neden olabileceğini belirten Lazzarini, ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye çağırarak Gazze'deki insanların yaşamının buna bağlı olduğunu vurguladı.

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Gazze'deki Filistinlilerin bu ek toplu cezalandırmaya ihtiyacı yoktu. Bu hepimizi lekeliyor." ifadelerine yer verdi.

9 ülke fonlarını geçici olarak askıya aldı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA, İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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