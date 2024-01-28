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Dünya
AA 28.01.2024 09:41

ABD hükümetiyle Texas eyaleti arasında sınır yetki anlaşmazlığı sürüyor

ABD Yüksek Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen Texas Valisi Greg Abbot'un, Meksika sınırına dikenli tel çekmeye devam edeceğini açıklaması üzerine başlayan gerginlik devam ediyor.

ABD hükümetiyle Texas eyaleti arasında sınır yetki anlaşmazlığı sürüyor
[Fotograf: AA]

Abbot'un emri üzerine, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine konuşlanan Texas Ulusal Muhafızları, gün boyunca bölgedeki nöbetini sürdürdü.

Teknik olarak ABD ordusunun bir parçası olsa da emirleri doğrudan Texas Valisinden alan ulusal muhafızlar, federal ordu birliklerinin girişine izin vermedikleri Eagle Pass'taki Shelby Park bölgesinde, Rio Grande nehrinden düzensiz göçmenlerin geçme ihtimaline karşı elleri tetikte bekledi.

ABD medyasına göre, İç Güvenlik Bakanlığı söz konusu bölgeye defalarca erişim talebinde bulunurken, Cumhuriyetçi eyalet, bugün de mahkeme kararına uyacağına ve sınır güvenliğini federal orduya devredeceğine dair bir adım atmadı.

Rio Grande nehrinin kenarındaki nöbetlerini karanlık bastıktan sonra da devam ettiren eyalet muhafızları, nehrin ABD kıyısını jeneratör yardımıyla devasa ışıklarla aydınlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Texaslı yetkililer şu ana kadar, sınır güvenliğini kendi imkanlarıyla koruma kararından geri adım atmazken, Washington yönetiminin söz konusu sınır yetki anlaşmazlığını çözme konusunda atacağı bir sonraki adım merak konusu oldu.

ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Texas Valisi Abbot ile Başkan Joe Biden arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bir bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

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