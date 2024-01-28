Hafif Kar Yağışlı -0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.01.2024 07:22

Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 236'ya çıktı

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 236'ya yükseldi.

Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 236'ya çıktı
[Fotograf: Reuters]

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde ölenlerin sayısının 236'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, depremde 43 bin 380 binanın hasar gördüğü, 490 farklı tahliye noktasında 14 bini aşkın kişinin konakladığı, elektrik kesintisinin 3 bin 500, su kesintisinin 43 bini aşkın evde sürdüğü belirtildi.

Ayrıca, bölge genelindeki depremlerde yaralanan 1178 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

ETİKETLER
Japonya
Sıradaki Haber
Yemen hükümeti: Husilerin saldırıları gıda ve ilaç tedarikini tehlikeye atıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:48
81 ilde "çakar lamba" denetimi
07:28
Polislerin içinde bulunduğu otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
07:20
Zonguldak'ta otomobil barakaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
07:15
Erzincan'da 3 tırın çarpıştığı zincirleme kaza
07:03
Şırnak'ta cephanelik gibi iş yeri
07:00
Yemen hükümeti: Husilerin saldırıları gıda ve ilaç tedarikini tehlikeye atıyor
Meteoroloji'den 7 kente "sarı" ve "turuncu" uyarı
Meteoroloji'den 7 kente "sarı" ve "turuncu" uyarı
FOTO FOKUS
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ