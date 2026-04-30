AA 30.04.2026 11:39

Bakan Çiftçi: Ülkemiz düzensiz göçle mücadelede dünyaya rol model

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelede tüm dünyaya rol model olabilecek bir konuma geldiğini ifade etti.

[Fotograf: AA]

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında Atina'da düzensiz göçle ilgili üçlü mekanizma toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan İçişleri Bakanı Çiftçi, toplantının ardından Atina'da Türk basınının sorularını yanıtladı.

Bakan Çiftçi, üçlü mekanizma çerçevesinde düzenlenen toplantı için "Bu toplantıda daha çok Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan arasında düzensiz göçle mücadele, geri itmelerin mümkün mertebe engellenmesi, düzensiz göçle mücadelenin daha da derinleştirilmesi noktasında çok verimli bir toplantı oldu." dedi.

Bir sonraki toplantının İstanbul'da yapılmasına karar verdiklerini aktaran Çiftçi, bu mekanizmanın sürdürülmesine ilişkin şöyle konuştu:

"İlişkilerin devamına karar aldık bu toplantıda çünkü bundan bütün ülkelerin ortak menfaati var. Ülkemiz düzensiz göçle mücadelede tüm dünyaya rol model olabilecek konuma geldi. Artık düzensiz göçmenler ülkemize kolaylıkla giremiyorlar. Rahatça dolaşamıyorlar, bir şekilde yakalandıklarında da deport ediliyorlar. Artık bu konuda ülkemiz son derece başarılı bir düzensiz göçle mücadele yürütüyor."

Atina'da dün üçüncüsü düzenlenen üçlü mekanizma toplantısının ilki 14 Ocak 2025'te İstanbul'da, ikincisi ise 24 Haziran 2025'te Sofya'da yapılmıştı.

Bakan Çiftçi: Attığımız her adım Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlamaktadır

