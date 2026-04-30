Gündem
AA 30.04.2026 09:53

Çelik: İsrail'in tüm insanlığı hedef alan barbarlığını lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, "İnsanlık adına Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, 'insanlık ittifakı'nı hedef alan bir barbarlıktır. İsrail'in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişimin asil bir insanlık eylemi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"İnsanlık adına Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, 'insanlık ittifakı'nı hedef alan bir barbarlıktır. İsrail'in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz. İsrail, Gazze'ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işlemiştir. İsrail'in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplum ortak bir cevap vermelidir. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumunu yakından takip ediyoruz."

