Gündem
TRT Haber 30.04.2026 09:21

İletişim Başkanı Duran'dan işgalci İsrail'in uluslararası sularda korsanlığına tepki

İletişim Başkanı Duran, "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda İsrail tarafından yapılan müdahale, açık bir hukuk ihlali ve kabul edilemez bir saldırıdır" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Duran'dan işgalci İsrail'in uluslararası sularda korsanlığına tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamasının devamı şu şekilde:

"Sivillerin vicdanını temsil eden bu girişimin hedef alınması, yalnızca yardım çabalarına değil, insanlığın ortak değerlerine yönelmiş bir tehdittir.

İsrail, bu müdahaleyle uluslararası sularda korsanlık peşinde olduğunu göstermiştir.

Uluslararası toplum, bu pervasızlığa karşı sessiz kalmamalı; hukukun, adaletin ve seyrüsefer özgürlüğünün yanında net bir duruş sergilemelidir.

Filoda bulunan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu, ilgili ülkelerle koordinasyon içinde yakından takip edilmektedir"

İletişim Başkanlığı İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
10:01
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli bir baba ve oğlunu yaraladı
09:59
Brent petrolün varili 114 dolardan işlem görüyor
09:57
Altının gramı 6 bin 643 liradan işlem görüyor
09:56
Yapay zeka destekli yeni mühimmat: Mızrak SAHA 2026’da
09:56
Çelik: İsrail'in tüm insanlığı hedef alan barbarlığını lanetliyoruz
09:52
TPAO'dan Şanlıurfa'daki bir saha için petrol işletme ruhsatı başvurusu
Erzurumspor şampiyonluk kupasını aldı
Erzurumspor şampiyonluk kupasını aldı
Kamyondan kopan tekerin mağazaya daldığı anlar kamerada
Kamyondan kopan tekerin mağazaya daldığı anlar kamerada
