Küçük botlar, büyük tehdit: İran’ın “sivrisinek filosu” ne anlatıyor?

İran ile ABD ve işgalci İsrail arasındaki savaşın ardından ilan edilen ateşkes, sahadaki gerilimi bütünüyle ortadan kaldırmadı. Çatışmanın temposu düşse de, Hürmüz Boğazı üzerinden süren bilek güreşi krizin yeni ağırlık merkezlerinden biri haline geldi.

Washington’un İran limanlarına yönelik ablukası, Tahran’ın boğazdaki geçişleri baskı unsuru olarak kullanması ve tanker trafiğinde yaşanan güvenlik endişeleri, müzakerelerin yalnızca masada sürmediğinin en büyük göstergesi.

Bu yeni aşamada dikkat çeken başlıklardan biri, İran Devrim Muhafızları Donanması’nın küçük ve hızlı hücum botlarından oluşan “sivrisinek filosu”. Uluslararası çevrelerde sivrisinek filosu kavramıyla anılan bu yapı, İran’ın klasik donanma gücünden çok asimetrik deniz savaşı kapasitesine yaslandığını ortaya koyuyor.

“İran donanması, 158 gemisiyle birlikte tamamen yok edildi, hepsi denizin dibinde. Vurmadığımız tek şey, ‘hızlı saldırı gemisi’ dedikleri az sayıdaki tekneydi, çünkü onları ciddi bir tehdit olarak görmedik. Bu gemilerden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, denizde uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız sistemle anında ortadan kaldırılır. Hızlı ve acımasızdır.” ABD Başkanı Donald Trump

Örneğin İran’ın son dönemde Hürmüz yakınlarında iki konteyner gemisini küçük ve hızlı bot sürüleriyle ele geçirmesinin, ABD’nin İran deniz gücünü büyük ölçüde etkisiz hale getirdiği yönündeki değerlendirmeleri zayıflattığı sık sık dile getiriliyor. Zira İran’ın konvansiyonel donanması ağır kayıplar verse bile, hızlı botlardan oluşan bu ağın hâlâ küresel deniz ticareti açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulanıyor.

Öte yandan asıl mesele İran’ın büyük donanmalara simetrik biçimde karşılık vermek yerine, dar sularda sürekli risk üretmek, karar alma süreçlerini yavaşlatmak ve ticari trafiği pahalı hale getirmek üzerine kurulu stratejisi. Hürmüz gibi küresel petrol ve LNG akışının en kritik geçiş noktalarından birinde bu strateji, askeri etkisinin ötesinde ekonomik ve siyasi sonuçlar doğuruyor.

Asimetrik deniz gücü: Küçük botlar nasıl büyük baskı üretiyor?

İran’ın “sivrisinek filosu” klasik anlamda büyük savaş gemilerinden oluşan bir donanma değil. Bu yapı, hızlı, hafif, düşük maliyetli ve kıyı hattına yakın bölgelerde saklanabilen botlara dayanıyor. Bu botlar tek başına sınırlı ateş gücüne sahip olabilir, ancak çok sayıda kullanıldığında büyük savaş gemileri, tankerler ve ticari gemiler üzerinde ciddi baskı oluşturabiliyor.

Deniz güvenliği uzmanları, bu botların İran’ın daha geniş tehdit mimarisinin parçası olduğunu belirtiyor. Bu mimaride küçük botlar, kıyı konuşlu füzeler, insansız hava araçları, mayınlar ve elektronik müdahale kabiliyetleriyle birlikte kullanılıyor. Bu nedenle İran’ın denizdeki kapasitesi, sadece “kaç botu var?” sorusuyla ölçülemiyor. Asıl mesele bu botların daha geniş bir baskı sistemi içinde nasıl kullanıldığı.

Bazı analizlerde de İran Devrim Muhafızları Donanması’nın organizasyon yapısının “dağıtık sivrisinek filosu” konsepti üzerine kurulduğu belirtiliyor. Buna göre bu yapı, hızlı silahlı botların yanı sıra düşük iz bırakan yardımcı unsurları, balıkçı teknelerini ve sivil görünümlü araçları da kullanabiliyor. Bu da İran’a, savaş ile ticari trafik arasındaki gri alanda hareket etme imkanı veriyor.

Bu noktada İran’ın amacı, klasik deniz savaşında üstünlük kurmak değil. Tahran, ABD donanmasıyla doğrudan büyük ölçekli bir çatışmaya girmek yerine, boğazı riskli hale getirerek karşı tarafa maliyet üretmeye çalışıyor. Bu maliyet bazen askeri alarm seviyesi, bazen sigorta primi, bazen de tankerlerin rota değiştirmesi olarak ortaya çıkıyor.

Sürü taktiği: Büyük gemilere karşı çoklu baskı

“Sivrisinek filosu”nun en kritik yönü, sürü taktiğine dayanması. Bu yöntemde küçük botlar tek tek değil, aynı anda ve farklı yönlerden hareket ederek hedef üzerinde baskı kuruyor. Amaç ise hedefin savunma sistemlerini zorlamak, karar süresini daraltmak ve ortamı belirsizleştirmek.

Uzmanlara göre, İran botlarının “sürüler halinde, yüksek hızla ve farklı yönlerden yaklaşarak” hareket ediyor, Hürmüz gibi dar bir bölgede bunun ABD donanması üzerinde ciddi baskı oluştruyor. Diğer taraftan Devrim Muhafızları Donanması’nın denizde “gerilla gücü” gibi çalıştığı ve klasik donanma mantığından farklı bir operasyon tarzı benimsediği ifade ediliyor.

Bu taktiğin etkisi, özellikle Hürmüz gibi dar ve yoğun trafikli alanlarda artıyor. Büyük savaş gemileri ve tankerler manevra açısından sınırlı hareket edebilirken, küçük botlar kıyıya yakın bölgelerde hızla ortaya çıkıp kısa sürede kaybolabiliyor. Bu da klasik donanma üstünlüğünü tamamen ortadan kaldırmasa bile, onu daha maliyetli ve daha dikkatli hareket etmeye zorlayan bir unsur haline getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz’de mayın döşeyen İran botlarına yönelik “vur emri” verdiği yönündeki açıklaması da bu tehdidin Washington tarafından ciddiye alındığını gösteriyor. Aynı süreçte ABD’nin mayın temizleme operasyonlarını artırdığı, bölgede üç uçak gemisinin konuşlandığı ve İran bağlantılı gemilere yönelik deniz güvenliği önlemlerinin sertleştiği biliniyor.

Hürmüz neden bu strateji için ideal alan?

İran’ın küçük bot stratejisinin en etkili olduğu yerlerin başında Hürmüz Boğazı geliyor. Çünkü Hürmüz, hem coğrafi olarak dar bir geçit hem de küresel enerji ticaretinin en kritik noktalarından biri. Bu boğazdan dünya petrol ve LNG akışının yaklaşık beşte biri geçiyor. Bu nedenle burada oluşan en küçük güvenlik riski bile küresel fiyatlara, sigorta maliyetlerine ve tedarik zincirlerine hızla yansıyor.

[Hürmüz Boğazı'ndan geçişler neredeyse durmuş durumda. Fotoğraf: AA]

Ateşkes sürecinde dahi yüzlerce gemi ve yaklaşık 20 bin denizci Körfez içinde beklemek zorunda kaldı. Bu tablo, İran’ın küçük botlar üzerinden kurduğu baskının ekonomik bir etkisinin de olduğunu net şekilde gösteriyor.

Hürmüz’deki risk yalnızca botların varlığıyla da sınırlı değil. Mayın tehdidi, drone kullanımı, kıyı füzeleri ve elektronik müdahale unsurları bu yapıyı daha karmaşık hale getiriyor. Deniz güvenliği şirketleri, küçük bot saldırılarının artık İran’ın “katmanlı tehdit sistemi”nin parçası olduğunu belirtiyor. Bu sistemin füzeler, dronlar, mayınlar ve elektronik karıştırma gibi unsurlarla birlikte karar alma süreçlerini yavaşlatmayı hedeflediğini belirtiyor.

Bu nedenle İran’ın sivrisinek filosu, tek başına savaşın sonucunu belirleyen bir unsur olmayabilir. Ancak Hürmüz’de ticaretin güvenli olup olmadığına dair algıyı doğrudan etkiliyor.