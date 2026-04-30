AA 30.04.2026 09:58

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli bir baba ve oğlunu yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kuzey Ağvar (Ürdün Vadisi) bölgesinde bir Filistinli ile oğlunu darbederek yaraladı.

[Temsili fotoğraf]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrailliler, Kuzey Ağvar'ın Ayn Hılve bölgesinde Filistinlilere saldırdı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısı sonucu Filistinli bir baba ve oğlu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, tedavi için hastaneye nakledildiler.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten beri Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 23 bin kişi gözaltına alındı.

Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 114 dolardan işlem görüyor
