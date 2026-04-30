Dünya
AA 30.04.2026 09:43

CENTCOM, ABD'nin İran limanlarına ablukası nedeniyle 42 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle şimdiye kadar 42 geminin geri döndürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM, ABD'nin İran limanlarına ablukası nedeniyle 42 gemiyi geri döndürdüğünü açıkladı

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

ABD güçlerinin ablukayı ihlal etmeye çalışarak İran limanlarına giriş ya da çıkış yapmak isteyen 42'nci ticari gemiyi geri döndürdüğü belirtilen açıklamada, "Şu anda İran rejiminin satamadığı 69 milyon varil petrol taşıyan 41 tanker bulunuyor. Bu da İran yönetiminin mali olarak faydalanamayacağı tahmini 6 milyar doların üzerinde bir miktara karşılık geliyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

CENTCOM da ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisiyle savaş uçağının eşlik ettiğini açıklamıştı.

Sıradaki Haber
Trump, İran ile görüşmelerin telefon üzerinden sürdüğünü belirtti
SON HABERLER
10:01
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli bir baba ve oğlunu yaraladı
09:59
Brent petrolün varili 114 dolardan işlem görüyor
09:57
Altının gramı 6 bin 643 liradan işlem görüyor
09:56
Yapay zeka destekli yeni mühimmat: Mızrak SAHA 2026’da
09:56
Çelik: İsrail'in tüm insanlığı hedef alan barbarlığını lanetliyoruz
09:52
TPAO'dan Şanlıurfa'daki bir saha için petrol işletme ruhsatı başvurusu
Erzurumspor şampiyonluk kupasını aldı
Erzurumspor şampiyonluk kupasını aldı
FOTO FOKUS
Kamyondan kopan tekerin mağazaya daldığı anlar kamerada
Kamyondan kopan tekerin mağazaya daldığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ